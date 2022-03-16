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"Буде жити Україна!": Олег Винник записав кавер на гімн України

16 березня 2022, 14:22

Співак впевнений, що перемога буде за нами!

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk/

Український співак Олег Винник записав переможну кавер-версію Державного Гімну України.

Назвав артист композицію "Буде жити Україна!".

"Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народ! Прийми від Мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. У кожне серце, що обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, нехай потрапить ця моя пісенна молитва!",- йдеться в повідомленні.

Відео вже набрало майже 200 тис.переглядів на YouTube і потрапило в топ-10 музичних трендів.

Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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