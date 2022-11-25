"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

Володимир Зеленський заявив, що профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у неналежному забезпеченні "пунктів незламності" у Києві, де люди мали б грітися і заряджати техніку в умовах блекауту. Зеленський у вечірньому зверненні дорікнув київській владі у "профанації" такої підготовки.
"По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту", - заявив президент.
За його словами, станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин.
"Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", - обурився президент.
Пункти незламності: що це
Згідно з офіційними повідомленнями, по Україні розгорнули майже чотири тисячі "Пунктів незламності". Під час блекаутів у них можна обігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до інтернету, попити та поїсти гарячого.
Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна за посиланням: nezlamnist.gov.ua. Згідно з картою на сайті, здебільшого пункти відкривають у школах, дитсадках і заправках.
Комплектування та функціонування Пунктів Незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
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