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"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

25 листопада 2022, 22:57

Володимир Зеленський заявив, що профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить.

Зеленский Кличко
Зеленський "наїхав" на Кличка через липові "пункти незламності" / скриншот, фейсбук Виталия Кличко

Президент України Володимир Зеленський звинуватив столичну владу у неналежному забезпеченні "пунктів незламності" у Києві, де люди мали б грітися і заряджати техніку в умовах блекауту. Зеленський у вечірньому зверненні дорікнув київській владі у "профанації" такої підготовки.

"По всій країні розгорнуті "Пункти незламності". Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще, м’яко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту", - заявив президент.

За його словами, станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключено. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин.

"Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", - обурився президент.

Пункти незламності: що це

Згідно з офіційними повідомленнями, по Україні розгорнули майже чотири тисячі "Пунктів незламності". Під час блекаутів у них можна обігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до інтернету, попити та поїсти гарячого.

Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна за посиланням: nezlamnist.gov.ua. Згідно з картою на сайті, здебільшого пункти відкривають у школах, дитсадках і заправках.

пункт незламності
Пункти незламності у столиці / скріншот
пункт незламності
Пункт незламності: інфографіка

Комплектування та функціонування Пунктів Незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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