Росія може вдарити по критичній інфраструктурі вже наступного тижня - Арахамія

Ракетний удар по Києву / суспільне, pixabay

Росіяни планують нові теракти проти об'єктів енергетики вже наступного тижня.

Екстрені служби та органи влади вже опрацьовують різні сценарії, повідомив нардеп Давид Арахамія в Telegram.

"Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що повинен робити. Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе і свої сім'ї. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий пункт незламності", - повідомив Арахамія.

Ракетний терор з боку РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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