Путін збирався напасти на ще одну сусідню країну, але вибрав Україну - Newsweek

Путін у серпні минулого року планував напад на Японію - Newsweek / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Агресор Росія в серпні минулого року вивчала можливість напасти на Японію. Кремлівські пропагандисти повинні були розпалювати ненависть до японців за допомогою риторики про нібито "нацистів" і "фашистів", яку застосовують щодо України. Тоді "ЗМІ" почали загострювати ситуацію, але раптом до осені різко припинили розкручувати тему.

Як повідомляє американське Newsweek, журналісти видання отримали лист від 17 березня від людини, яка "співпрацює з ФСБ". Послання було адресовано російському правозахиснику Володимиру Осєчкіну.

В ньому агент ФСБ "Ветер перемен" зазначав, що була висока ймовірність війни Москви проти Токіо. Але в підсумку сценарій змінився і Росія напала на Україну.

"Впевненість в тому, що країни (Росія і Японія) увійдуть в стадію гострого протистояння і навіть війни, була високою. Чому для війни в результаті була обрана Україна - сценарій особливо не змінився...",- цитують американці послання.

Як вказується, пропагандисти повинні були розпалити ненависть щодо японців, використовуючи термінологію про, мовляв, "нацистів" і "фашистів", яку російське ТБ застосовувало і застосовує на адресу українців.

Зокрема, першим кроком до війни з Японією стало розсекречення ФСБ зведення про те, що під час Другої світової війни "японські спецслужби катували громадян СРСР".

8 серпня на новини на російському інформаційному полі особливої уваги не акцентували. Однак 16 серпня пропагандисти стали активно розганяти тему і говорили про "жахливі біологічні експерименти" над військовополоненими СРСР і нібито підготовку Японії з 1938 року до війни з Радянським Союзом і диверсій в той час.

Втім, восени про тему замовкли. У листі немає пояснення, чому Кремль змінив мету і вирішив повномасштабно напасти на Україну.

Примітно,"Ветер перемен" також назвав і точні позиції вертольотів РФ. Вони, за його інформацією, повинні були за сигналом атакувати Японію.

"В обох випадках це просто божевілля. Але взагалі війна була неминучою для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва", - підкреслюється в матеріалі.

Японія зажадала від Росії повернути Південні Курили

У МЗС Японії за декілька днів після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, заявили, що РФ окупувала Японські північні території - Південні Курили.

Там підкреслили, що окупаційний контроль Москви над цими землями суперечить міжнародному праву.

В квітні Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курильські острови незаконно окупованими РФ територіями. У Токіо вважають їх невід'ємною частиною японської держави.

Дивіться відео ТСН - в Японії минулої осені заявили про плани повернути Південні Курили

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