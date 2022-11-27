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Армія України поступово звільняє Луганщину, є цінні успіхи - Гайдай

27 листопада 2022, 12:44

Окупаційні війська РФ зміцнюють свої позиції в Луганській області, стрімкої операції зі звільнення області не буде, вважає глава ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай, ВСУ
Ситуація на різних ділянках на Луганщині кардинально відрізняється - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Сили оборони України поступово звільняють Луганську область, є дуже цінні успіхи. Російські окупанти зміцнюються, тому навряд чи вдасться звільнити регіон швидкими темпами. З боку Донецької області – у Білогорівці – українські війська тримають оборону. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В інтерв'ю НВ він розповів про те, що ЗСУ планомірно звільняють Луганську область. Просування йде повільно, кожен метр території повертається з серйозною працею.

За словами чиновника, обстановка на різних ділянках фронту в регіоні відрізняється – на напрямку Сватове-Кремінна українські війська досягають успіхів. У Луганській області не буде стрімкої операції зі звільнення територій. Окупанти встигли зміцнитися і продовжують посилюватися.

"Щодо сватівсько-креміннного напрямку, то там у наших військ є успіхи. Так, вони невеличкі, але для нас дуже цінні. На Луганщині не буде стрімкої операції, там все ж російські війська встигли підготуватися ретельно. Вони і досі звозять сотнями вантажівок будівельні матеріали для будівництва захисних споруд, вони привозять ці бетонні трикутники, так звані "зуби дракона", скріплюють їх ланцюгом. І намагаються зробити непрохідну, захисну оборону. Багато різних споруд — і окопи там, і залізобетонні доти. І мінують все скрізь.", - пояснив ситуацію керівник ОВА.

У населеному пункті Білогорівка, з боку Донецької області, сили української оборони тримають оборону. Там ситуація стабільна, просувань немає.

"Ситуація з різних боків Луганщини поділяється на дві частини, вони кардинально відрізняються. З боку Донецької області, у населеному пункті Білогорівка ЗСУ тримають оборону. Вони не просуваються вперед, але постійно, майже цілодобово, відбивають величезну кількість атак з боку російських окупаційних військ. І там ця ситуація вже стабільна певний час. Руху немає вперед, як з боку російських окупаційних військ, що б вони там не робили, так і ЗСУ не просуваються поки що вперед", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що країна-окупант Росія поставила завдання своїм військам захопити всі райони Донбасу. Окупанти мають намір вийти на адмінкордони областей. Якщо їм це вдасться, далі вони можуть піти в наступ на Запорізьку область.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ вже до першої половини 2023 року можуть звільнити всі окуповані Росією території. Але, на думку Жданова, війна на цьому може не закінчитися. Агресор РФ може продовжувати обстрілювати Україну зі своєї території.

Полковник ЗСУ Сергій Грабський зазначив, що на даний момент сценарій звільнення захопленого Криму виглядає більш реальним, ніж українські операції з деокупації Донецької та Луганської областей.

Росіяни навряд чи самостійно вийдуть з Донбасу.

Дивіться відео ТСН - італійські гаубиці допомагають ЗСУ бити війська РФ на Донбасі

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