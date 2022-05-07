Кличко назвав дату, коли киянам можна повертатися додому з евакуації

Мер Києва нагадав про велику кількість замінувань в передмісті, в лісопаркових зонах.
Загроза обстрілів і провокацій в Києві залишається високою, але після 9 травня жителі можуть поступово повертатися, заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Я рекомендую киянам поки не поспішати повертатися до Києва, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця", - підкреслив він у коментарі Радіо НВ.
Мер Києва нагадав про велику кількість замінувань в передмісті, в лісопаркових зонах. За інформацією військових, поки більша частина цих територій залишається небезпечною.
"Гарантувати безпеку ми поки не можемо, але після 8-9 [травня] можна буде потроху повертатися в столицю", - сказав столичний градоначальник.
За його словами, "продовжену" комендантську годину спільно з військовим керівництвом вирішили не вводити 8-9 травня. Міська влада сподівається, що ці дні пройдуть без обстрілів окупантів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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