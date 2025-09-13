Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

У серпні під час візиту Келлога в Україну, який тривав кілька днів, Росія призупинила масовані обстріли Києва.

https://glavred.net/ukraine/kit-kot-pvo-kellog-otvetil-na-shutku-ukraincev-o-tom-chto-on-nebesnyy-shchit-10697852.html Посилання скопійоване

Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит / колаж: Главред, фото: x.com/generalkellogg

Що сказав Кіт Келлог:

Ім'я Keith співзвучне з українським словом "кіт"

Коли "Кіт" відвідує Україну, РФ припиняє удари по мирному населенню

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відреагував на жарт українців про те, що він виконує в Україні роль ППО. Про це стало відомо з його повідомлення в мережі Х.

Він зазначив, що його ім'я Keith співзвучне з українським словом "кіт", а кіт - "це унікальний символ для українського народу, символ безпеки та захисту".

відео дня

"Оскільки Keith українською звучить як "Кіт", українці прозвали мою роль як спеціального представника Келлога "котом". Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія призупиняє свої удари по мирному населенню, даруючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам", - написав Келлог.

Він додав фото з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим біля пам'ятника коту.

Зазначимо, у серпні під час візиту Келлога в Україну, який тривав кілька днів, Росія призупинила масовані обстріли Києва. Після цього українці почали жартувати, що Келлог в Україні виконує своєрідну роль протиповітряної оборони.

Кіт Келлог - останні новини:

11 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом, який перебував з офіційним візитом у Києві.

25 серпня Зеленський теж провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Сторони обговорили підтримку України та завершення війни.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, на позицію президента США щодо підтримки України вдалося вплинути завдяки дипломатичній роботі та контактам із людьми з оточення Трампа, зокрема, Кіта Келлога. Саме це, на думку Буданова, стало причиною змін у ставленні до України і дало змогу знайти баланс між інтересами обох держав.

Інші новини:

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред