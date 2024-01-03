'Кинджали' в дефіциті: Коваленко розповів, коли РФ може повторити удар

Ракети "Кинджал" використовуються російським військовим командуванням для атак на об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.

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Росіяни з осені готувались до ракетних атак / Колаж: Главред, фото: КМВА, Facebook Олександр Коваленко

Росія 2 січня запустила 10 ракет "Кинджал" у бік Києва, всіх їх успішно збили системи протиповітряної оборони. Ці ракети перебувають у дефіциті в окупантів і їх використовують для атак на надважливі об'єкти. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Щодо частоти можливих атак "Кинджалами", Коваленко пояснив, що у Росії обмежена кількість таких ракет, тому атаки з їх використанням відбуваються досить рідко.

"Ракети "Кинджал", які є дефіцитними в РФ, російське військове командування застосовує саме по тих об'єктах, які вважає надважливими для знищення. Але наразі ми не можемо сказати, які об'єкти були під прицілом ракет "Кинджал" з 1 січня на 2 січня. Тому що вони усі були професійно знищені завдяки роботі нашої протиповітряної оборони", - сказав він. відео дня

За словами Коваленка, масовані ракетні атаки є терором населення України, оскільки росіяни завдали ракетні удари в період свят - 29 грудня та 2 січня.

"Росіяни наразі використовують для ударів саме ті ракети, які виробляють. Вони виробили і одразу відправили для накопичення боєкомплекту. Отже ця кількість у них не нескінченна", - пояснив він.

Російське військове командування використовує ті ракети, які вони виробляють, тому окупанти не можуть проводити постійні масовані атаки через обмежену кількість такого озброєння. Він також зазначив, що підготовка до нещодавніх атак почалася ще восени, а не за декілька днів чи тижнів перед нападом.

"Підготовка розпочалася ще восени", - додав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Масований ракетний удар Росії по Україні

Нагадаємо, вранці 2 січня Україна зазнала масованого ракетного удару з боку Росії. Київ атакували ракетами та безпілотниками. Голова Київської міської військової адміністрації повідомив, що повітряна тривога тривала близько 6 годин.

Внаслідок ракетного удару Росії по Україні 92 людини отримали поранення, чотири загинули. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що всі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки.

Також 2 січня російські війська атакували ракетами Харків. Одна з ракет влучила поблизу житлового будинку, спричинивши пошкодження.

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