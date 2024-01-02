У Харкові потужні вибухи: ворог атакував житлові будинки

Російські окупанти пізно ввечері 2 січня атакували Харків ракетами. Одна з них впала прямо біля житлового будинку. Там є пошкодження.
В Повітряних силах ЗСУ повідомляли про те, що росіяни використовують балістичне озброєння.
Про потужні вибухи в Харкові розповів мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що в результаті прильоту були вибиті вікна. Інформація про постраждалих поки уточнюється.
"Це черговий терористичний обстріл Харкова і спроба залякати мирних жителів", - повідомив Терехов.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська ракета пошкодила цивільну інфраструктуру.
Він додав, що за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Інформації про жертви і постраждалих поки немає. В результаті атаки було пошкоджено навчальний заклад.
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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