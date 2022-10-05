"Кинули в м'ясорубку": ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ в Лимані

Армія РФ несе великі втрати на війні в Україні / Фото УНІАН, militaryarms.ru

З боку загарбників в "обороні" Лимана у Донецькій області брали участь елітні російські війська, яких ще з радянських часів відправляли на найважливіші військові завдання. Окупанти зазнали важких втрат. Зокрема, при відступі з міста з третьої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генштабу ЗС РФ щонайменше дев'ять людей загинули і один був важко поранений.

Поки армія РФ відступала з Лимана, кремлівська пропаганда розповідала, що його захищають мобілізовані з самопроголошеної "ЛНР" і російські добровольці із загонів "Барс", які формуються в регіонах. Але судячи з повідомлень в соцмережах, як зазвичай, це виявилося неправдою, передає BBC.

30 вересня і 1 жовтня в забороненій в Україні російській соціальній мережі "ВКонтакте" з'явилая нызка повідомлень, які говорили про те, що Лиман намагалися "захищати" не лише добровольці з РФ або мобілізовані жителі самопроголошених республік.

Сестра одного з окупантів повідомила, що при відступі з Лимана загинуло ціле відділення 3-ї бригади спецпризначення з Тольятті. За її словами, загинули 8 людей, двоє були поранені та перебували у важкому стані. Згодом один з них помер. Дружина ще одного "двохсотого" підкреслила, що всього загинуло дев'ять осіб, ще двоє - поранені.

"Знаю, що ось цих хлопців там кинули, вони цілу добу відбивалися, але не змогли. Загинув мій брат, йому був всього лише 21 рік, загинув його друг, йому 19 років", – розповіла сестра окупанта.

При відступі з лиману загинуло ціле відділення 3-ї бригади спецпризначення з Тольятті / Фото bbc.com

Журналісти з'ясували, що 19-річний рядовий Данило Бойков був наймолодшим у цьому відділенні, разом з ним загинули старший лейтенант В'ячеслав Зінцов, молодший лейтенант Віктор Горобець, старшини Андрій Шорін і Юрій Філатов, рядовий Олексій Чиндін. Військовослужбовці Карпенко і Узбяков з важкими пораненнями були доставлені в госпіталь. Другий пізніше помер.

Видання зазначає, що, ймовірно, це найбільша одноразова втрата 3-ї бригади спеціального призначення, хоча втрат вона зазнавала із самого початку війни.

Перші загарбники з 3-ї бригади ГРУ були ліквідовані на початку березня. До відступу з Лимана найважчою для бригади була доба з 3 по 4 березня – тоді "демілітаризувалося" чотири розвідники: командир роти майор Азамат Алімов, капітан Олексій Чучманов, молодші сержанти Станіслав Герасимов та Єгор Букатін.

Журналісти BBC, Медіазони і група волонтерів до 1 вересня зібрали дані про 26 загиблих окупантів з 3-ї гвардійської бригади спецназу, серед яких було п'ять офіцерів.

До середини вересня під час чемпіонату ЗС РФ з боксу в Борисоглібську з'явився стенд з фотографіями "двохсотих" військових. На ньому були надруковані дані 47 ліквідованих солдатів і офіцерів третьої бригади. Тепер в цей список додалося щонайменше дев'ять нових прізвищ.

Майже кожен четвертий загиблий окупант-спецназівець ГРУ - офіцер. Такі втрати особливо чутливі для армії РФ. Замінити офіцера спецназу можна лише людиною з такою ж спеціальністю і рівнем підготовки, а на це йдуть роки навчання і тренувань.

За оцінкою експерта американського Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного ліквідованого російського військового в ході війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених. На основі цих даних можна припустити, що з лав 3-ї бригади спецназу ГРУ в результаті загибелі або поранення могли вибути (щонайменше тимчасово) понад 200 осіб.

Що відомо про третю бригаду ГУ Генштабу РФ

Була створена в 1966 році в НДР. З січня 1991-го по червень 1992 року дислокувалася в Ризі, а потім її передислокували в селище Рощинський Самарської області РФ. У 2010 році бригада переїхала в Тольятті.

Військовослужбовці в її складі брали участь у громадянській війні в Таджикистані, двох чеченських кампаніях, "миротворчій місії" в Косовому, а на початку 2000-х "охороняли" російські представництва в афганському Кабулі. У серпні 2017 року бригада втратила нібито лише двох своїх військовослужбовців у Сирії. Зараз нею командує полковник Альберт Омаров.

ЗСУ звільнили Лиман

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили дані, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагалися втекти з Лимана.

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують потужний контрнаступ по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман на Донеччині.

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