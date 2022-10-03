Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман – ISW/ Reuters, Радіо Свобода

У російському інформаційному просторі різко відреагували на повернення Україною міста Лиман на Донеччині, яке українські воїни відбили в окупантів. Таку "втрату" почали одразу критикувати глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Хоч Кремль і намагався пом’якшити удар після втрати росіянами Лиману, заяви Кадирова і Пригожина зламали усі такі спроби російської владної верхівки. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До того, як ці двоє осіб виступили зі своєю критикою, російські пропагандистські ЗМІ ще намагалися вселити надію, нібито мобілізовані на війну росіяни зможуть утримати лінію або провести контратаки найближчим часом.

"Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова та Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі на критику вищого військового командування", – зазначається у повідомленні.

При цьому аналітики наголошують, що заяви Кадирова і Пригожина публічно підривають авторитет російського диктатора Володимира Путіна. Але сам Кадиров може цього навіть не усвідомлювати.

"Прямий напад Кадирова на (генерал-полковника Олександра – ред.) Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні", – зазначають в ISW.

Поразка війська РФ у Лимані викликала критику в Росії

У російському інформаційному просторі виникла "буря" після того, як українським військам вдалося звільнити від російських окупантів місто Лиман у Донецькій області. Якщо раніше багато пропагандистів заперечували будь-які провали російського війська, то тепер навіть вони почали різко критикувати військове керівництво РФ, а також бюрократичні провали мобілізації.

"Кремлівські джерела та блогери пов'язують поразку під Лиманом і в Харківській області з нездатністю російських військових забезпечити належне постачання й посилення військ на півночі Донбасу, а також скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни", – наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни.

При цьому низка гостей, які виступали на російському пропагандистському телебаченні, критикували рішення Путіна анексувати чотири області України до того, як були забезпечені їхні адміністративні кордони чи навіть лінія фронту.

Провали у мобілізації, яку оголосив Путін, російські пропагандисти уже навіть не намагаються приховати. Вони відкрито обговорюють на телебаченні, що частина чоловіків була мобілізована незаконно. Також розповідають про те, що серед "нових вояк Путіна" поширений алкоголізм.

Тому зараз російський інформаційний простір уже далеко від того наративу Кремля, що нібито "усе йде по плану" і "все під контролем".

Звільнення Лиману українськими військовими

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області вже дійсно було піднято український прапор, але на той момент там ще продовжувалися бої.

Уже 2 жовтня Зеленський зазначив, що українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту і вони вже повністю зачистили Лиман у Донецькій області.

Після цього серед російських пропагандистів та окупантів почалася паніка. Зокрема, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков) заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників. Це стосується керівництва Міноборони РФ, а також російського Генштабу.

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