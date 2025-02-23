"Закрити вікна і пити воду": у Києві - значне погіршення якості повітря

Наразі Київ посідає 26-те місце у світовому рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям.

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У Києві - значне погіршення якості повітря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Киян попередили про високий рівень забрудненості повітря

Столиця України на 26-му місці у світовому рейтингу забруднення

У Києві вже другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря, найвищий рівень забрудненості - на лівому березі. Про це 23 лютого повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості називають накопичення завислих речовин (пилу). Маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

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"На правому березі рівень забрудненості середній, на лівому - дуже високий", - ідеться в повідомленні.

У зв'язку із забрудненням повітря киянам рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У КМДА додали, що стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна в застосунку "Київ Цифровий".

Згідно з даними сервісу Iqair, поточний рівень забруднення в столиці оцінюють як "нездоровий для чутливих груп": концентрація PM2.5 перевищує річний рекомендований показник ВООЗ у 6,3 раза. Сервіс радить чутливим людям скоротити фізичні навантаження на свіжому повітрі і закрити вікна в будинку.

Наразі Київ посідає 26-те місце у світовому рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям.

Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 23 лютого буде потужний вітер і 18-градусний мороз - Україну атакує холоднеча. Синоптик розповів, якою буде погода у вихідні та де будуть найсильніші морози і вітер.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує 17-градусний мороз - стало відомо, коли в регіони прийде потепління. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця - Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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Що таке IQAir? IQAir - це міжнародний сервіс, який спеціалізується на моніторингу якості повітря та виробництві систем очищення повітря. Компанія була заснована 1963 року в Німеччині, а з 1982 року її штаб-квартира розташована у Швейцарії. IQAir надає інноваційні рішення для поліпшення якості повітря як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі, пише Вікіпедія.

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