Атака дронів на Київ: реактивні БПЛА завдали удару по АЗС та складах

Коротко:
- Столиця зазнала атаки дронів
- Зафіксовано влучання в АЗС та склади
- У КМВА повідомили про одного постраждалого
У ніч на 15 вересня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.
О 05:24 Повітряні сили повідомили про реактивні дрони, що рухаються в напрямку столиці з півдня.
"Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - попередили в Київській міській військовій адміністрації о 05:25.
О 06:04 Повітряні сили оголосили про скасування тривоги.
Як згодом повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі зафіксовано влучання БПЛА в АЗС.
"Екстрені служби вирушають на місце", - зазначив він.
В Оболонському районі, за попередніми даними, зафіксовано влучання у складські приміщення.
За даними КМВА, одна людина постраждала від ворожої атаки в Дарницькому районі.
"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у важкому стані", - додав мер.
О 08:21 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, попередньо, є влучання БпЛА на території нежитлової забудови.
Атаки на АЗС у Києві - новини
Як писав Главред, 9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.
За словами мера Києва Кличка, повністю згорів один автомобіль. Крім того, у районі також було пошкоджено нежитлову будівлю.
"У таких ударах немає жодної військової мети. Це терор і залякування мирного населення", – прокоментував атаку у Facebook генеральний директор UKRNAFTA Богдан Кукура.
Клієнти та персонал під час тривоги заздалегідь покинули територію АЗС, тому, на щастя, не постраждали.
11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.
Росія накопичила дрони й готує нову хвилю атак
Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує задіяти 2500–3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.
Зазначається, що саме така кількість БПЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.
"На нашу думку, протягом доби буде задіяно близько 1000 БПЛА", - підкреслили спостерігачі.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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