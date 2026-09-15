Атака дронів на Київ: реактивні БПЛА завдали удару по АЗС та складах

Наслідки зафіксовано в Дарницькому та Оболонському районах.

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Удар БПЛА по Києву - ворожий дрон влучив у АЗС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

Столиця зазнала атаки дронів

Зафіксовано влучання в АЗС та склади

У КМВА повідомили про одного постраждалого

У ніч на 15 вересня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

О 05:24 Повітряні сили повідомили про реактивні дрони, що рухаються в напрямку столиці з півдня.

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"Жовтий рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - попередили в Київській міській військовій адміністрації о 05:25.

О 06:04 Повітряні сили оголосили про скасування тривоги.

Як згодом повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі зафіксовано влучання БПЛА в АЗС.

"Екстрені служби вирушають на місце", - зазначив він.

В Оболонському районі, за попередніми даними, зафіксовано влучання у складські приміщення.

За даними КМВА, одна людина постраждала від ворожої атаки в Дарницькому районі.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у важкому стані", - додав мер.

О 08:21 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, попередньо, є влучання БпЛА на території нежитлової забудови.

Атаки на АЗС у Києві - новини

Як писав Главред, 9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

За словами мера Києва Кличка, повністю згорів один автомобіль. Крім того, у районі також було пошкоджено нежитлову будівлю.

"У таких ударах немає жодної військової мети. Це терор і залякування мирного населення", – прокоментував атаку у Facebook генеральний директор UKRNAFTA Богдан Кукура.

Клієнти та персонал під час тривоги заздалегідь покинули територію АЗС, тому, на щастя, не постраждали.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія накопичила дрони й готує нову хвилю атак

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує задіяти 2500–3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.

Зазначається, що саме така кількість БПЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.

"На нашу думку, протягом доби буде задіяно близько 1000 БПЛА", - підкреслили спостерігачі.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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