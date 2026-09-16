У Києві двічі за ранок лунали вибухи, горять склади — подробиці

Столицю України атакували реактивні БПЛА.

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Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Коротко:

У Києві двічі за ранок оголошували тривогу

Ворожі БПЛА заходили через Коцюбинське

Зафіксовано загоряння складського приміщення

Вранці 16 вересня в Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. У місті було чутно вибухи. Місцева влада повідомила про наслідки ворожої атаки.

О 05:06 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про "жовтий" рівень небезпеки через загрозу БПЛА та закликали мешканців столиці перейти до укриттів. Відбій було оголошено о 05:09.

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О 05:48 у КМВА повідомили, що у Святошинському районі зафіксовано загоряння складського приміщення внаслідок ворожої атаки.

"Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.

О 06:54 у Києві знову було оголошено тривогу через загрозу удару дронів. Були чутні звуки вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух реактивних БПЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київської області. Також повідомлялося про те, що реактивний БПЛА заходить у Київ з боку Коцюбинського.

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, у ніч на 15 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Були зафіксовані влучання в АЗС та склади. Є постраждалі.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи буде новий наступ на Київ: прогноз генерала НАТО

Країна-агресор Росія найближчим часом навряд чи наважиться на новий сухопутний наступ на Київ, натомість зробить ставку на посилення ракетних і дронових ударів, диверсії та розвідувальну діяльність, щоб обезлюдити столицю і паралізувати її роботу. Про це повідомив генерал армії США, головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк.

"Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, - звичайно, зробила б це. Але, найімовірніше, вони продовжуватимуть балістичні удари, атаки дронами та зусилля, щоб змусити Київ спорожніти, стати нефункціональним", - зазначив Кларк.

"Вони знають, що якщо їм вдасться спорожнити Київ і зробити його нефункціональним, то вони виконають 75 % роботи, щоб зрештою захопити Україну", - підкреслив генерал.

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Про особу: Веслі Кларк Веслі Кенн Кларк (нар. 23 грудня 1944 року) - чотиризірковий генерал армії США у відставці, відомий своєю військовою, дипломатичною та політичною діяльністю. Закінчив престижну військову академію США Вест-Пойнт першим у своєму випуску (1966 рік), пише Вікіпедія. Отримав престижну стипендію Родса та закінчив Оксфордський університет зі ступенем магістра з філософії, політики та економіки. Командував піхотною ротою. У 1970 році був важко поранений (отримав 4 вогнепальні поранення), але продовжив керувати боєм. За проявлений героїзм нагороджений "Срібною зіркою" та орденом "Пурпурне серце". З 1997 по 2000 рік обіймав посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR). Керував військовою операцією НАТО проти Югославії (Operation Allied Force). У 1999 році Кларк віддав наказ заблокувати злітно-посадкову смугу аеропорту Слатіна в Приштині, щоб перешкодити російським десантникам. Британський генерал Майкл Джексон відмовився виконувати цей наказ, вимовивши відому фразу: "Я не збираюся розпочинати для вас Третю світову війну". У 2003 році висував свою кандидатуру на праймеріз Демократичної партії США перед президентськими виборами 2004 року, але згодом зняв свою кандидатуру на користь Джона Керрі. Заснував консалтингову фірму Wesley K. Clark & Associates, виступає експертом з геополітики та військової стратегії на американських телеканалах (CNN, Fox News) і є автором кількох книг про військову стратегію (зокрема, "Waging Modern War").

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