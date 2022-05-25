"Катастрофічна ситуація": Росія окупувала 95% Луганської області

Сергій Гайдай / УНІАН, Суспільне

Ситуація на Донбасі надзвичайно погана. Луганська область продовжує стримувати орду, що знищує наші населені пункти. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, обстріли на Луганщині не зупиняються.

"Траса Лисичанськ-Бахмут обстрілюється. Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але...сьогодні дорога не перекрита", - запевнив Гайдай.

За його словами Сєвєродонецьк не оточений, в місті і селах громади залишаються до 15 тисяч жителів.

"Росія окупувала 95% Луганської області. В цілому на підконтрольній нам Луганщині - понад 40 тисяч осіб, з них 99% виїжджати не хочуть. Газу немає, тому в Лисичанську не зможе працювати пекарня хліба. Подбали - хліб все одно буде", - написав Гайдай.

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

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