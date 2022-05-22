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Арестович назвав одне з головних завдань Росії на теперішньому етапі війни

22 травня 2022, 06:38

На думку Олексія Арестовича, військове керівництво Росії усвідомило - нормальної мобілізації в країні у них провести ні в якому разі не вийде.

Арестович, війна в Україні
Арестович назвав одне з головних завдань Росії на теперішньому етапі війни/ фото УНІАН

Російські окупанти, швидше за все, будуть спекулювати темою припинення війни - для того, щоб всіляко порушити можливість владі України наростити вогневу міць ЗСУ завдяки поставкам Західної зброї. Про це заявив радник керівникам Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми "Фейгін LIVE".

На його думку, Кремль буде надходити вищевказаним способом тому, що військове керівництво Росії усвідомило — нормальної мобілізації в країні у них провести не вийде.

"Їхнє завдання яке? Відтягнути озброєння української армії по максимуму, а для цього потрібно провести дуже чітку тезу — що війну потрібно припиняти", — пояснює Арестович.

Військовий експерт каже, що "всіх собак" зараз намагаються повісити на ЗСУ і те, як Захід об'єднується для фінансування України. Одночасно з боку Кремля здійснюються вкидання в стилі "ми воюємо не з Києвом, а з колективним Заходом, відразу з 42 державами".

На думку Арестовича, таким чином жителів РФ готують до того, щоб "продавати" скромні результати нинішньої війни. Перемогами Кремль в такому випадку може стати Маріуполь, а також ймовірний вихід на кордони Луганської області.

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Контрнаступ армії України

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував, що масштабний контрнаступ Збройних сил України може початися в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги від Заходу. Після цього сформують підрозділи для наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що зараз і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевага буде у тієї сторони, яка буде діяти більш оперативно. Українська армія може піти в контрнаступ на захоплені окупантами позиції в середині-другій половині червня. Однак для цього у сил оборони України має з'явитися достатня кількість зброї.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ЗСУ готові до повномасштабного контрнаступу проти військ Росії на своїй території. Однак українська армія потребує термінових постачань важких озброєнь, щоб нівелювати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці армія України планує витісняти окупантів з Півдня і Сходу країни.

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Автор: Єгор Бунін
Олексій Арестович війна Росії та України
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