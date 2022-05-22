"Українців кидають на українців": Арестович назвав втрати серед мобілізованих в "ЛДНР"

Арестович назвав втрати серед мобілізованих в "ЛДНР" / скріншот

Мобілізованим з окупованого Донбасу дають 2-3 доби на збори і в бій. Втрати в "ЛДНР" досягають вже 17 тисяч осіб.

Радник глави офісу Президента Олексій Арестович розповів, що потрапивши на фронт, вони часто не знають своїх сусідів праворуч або ліворуч і при цьому стріляють.

"Згідно з деякими даними, які раніше озвучувалися, 17 тисяч людей загинули. Це ті, кого змогли забрати з поля бою, адже далеко не всіх ще забирають", – зазначив Олексій Арестович.

Він пояснив це тим, що мобілізованим практично не надають медичну допомогу. Їх просто кидають на місці, і вони гинуть від поранень.

"Українців кидають на українців. Змушують проріджувати один одного, зберігаючи свої війська. При цьому зовсім не шкодуючи і не враховуючи нічого", - додав радник глави офісу Президента.

Згідно з інформацією, на окупованих територіях Донбасу зараз готуються до другої хвилі мобілізації.

читайте такожРосійські окупанти продовжують приховану мобілізацію і готують потужний наступ-Генштаб"Всіх, хто залишився, будуть ловити і тягнути – це страшна трагедія. Не стріляти не можемо, адже вони військовослужбовці армії-ворога з автоматами в руках йдуть на нас", - пояснив Олексій Арестович.

Він розповів, що мобілізовані не можуть здатися в полон або відкосити. Адже їх ставлять у дуже жорсткі умови - розстрілюють.

Нагадаємо, раніше жінки приходили з пікетами до військкоматів. За їхніми словами, їхніх чоловіків "мобілізували" в якості резервістів, а потім відправили на війну і кинули на поле бою без прикриття.

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