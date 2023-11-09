Якими будуть пенсії у 2024 році: Рада ухвалила важливий закон для українців

Верховна Рада України проголосувала і прийняла Держбюджет на 2024 рік. Главред розповість, якими будуть пенсії і соцвиплати в наступаючому році.

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Якими будуть пенсії у 2024 році / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2024 рік. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За словами депутата, за проект бюджету країни на 2024 рік проголосували 276 депутатів. Ми розповімо, чого очікувати українцям, що буде з пенсіями в 2024 році в Україні і які соціальні виплати очікуються.

Яка буде мінімальна пенсія в 2024 році в Україні

На даний момент, згідно з бюджетом України, мінімальна пенсія виплачується і буде виплачуватися в розмірах не нижче встановленого законодавством прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. На 2023 рік ця сума становить 2361 грн.

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Однак точно відповісти, яка буде пенсія в 2024 році поки досить важко. У проекті бюджету на прийдешній рік передбачена індексація пенсій з 1 березня 2024 року і 1 липня 2024 року.

Соціальний захист людей з інвалідністю - як зміниться

У проекті Державного бюджету на 2024 рік крім індексацій пенсій також закладено підвищення захисту людей з інвалідністю. Витрати на захист в 2024 році стануть більше на 2 412, 1 млн грн і досягнуто 5 853, 9 млн грн.

Більшою мірою, згідно з пропозиціями Міністерства соціальної політики, кошти будуть спрямовані на фінансування протезування військовослужбовців.

Варто відзначити, що більша частина держбюджету на 2024 рік буде спрямована не тільки на оборону, а й на опіку ветеранів війни Росії проти України, а також на можливість надання ветеранам та їх сім'ям послуг з відновлення розумових, ментальних і фізичних сил. У проекті бюджету для Мінветеранів закладені витрати в обсязі 13 554 230,7 тис. гривень.

Нагадаємо, не так давно Верховна Рада України прийняла законопроект № 10038, згідно з яким видатки до державного бюджету у 2023 році побільшали ще на 322, 6 мільярда гривень. Ініціативу підтримали 313 народних обранців. Найбільше грошей піде на витрати Міністерства оборони.

Також відомо, що деякі українці, які постраждали в результаті війни, можуть отримати гуманітарну і грошову допомогу. І це стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й пенсіонерів. Так, певні категорії громадян можуть розраховувати на збільшення пенсії.

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