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Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік: чого чекати українцям

Марія Тупік
9 листопада 2023, 13:41оновлено 9 листопада, 14:11
Проект держбюджету на 2024 рік в цілому підтримали 276 депутатів.
Бюджет, Рада
Рада прийняла Бюджет на 2024 рік / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

Сьогодні, 9 листопада. Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2024 рік.

Народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram повідомив, що за проект Держбюджету на 2024 рік в цілому проголосували 276 депутатів.

Як голосували за держбюджет 2024:

  • "Слуга народу" - 199 депутатів
  • "Європейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 0
  • "Платформа за життя і мир" - 16
  • "Голос" - 14
  • "Відновлення України" - 10
  • "За майбутнє" - 11
  • "Довіра" - 16
  • Позафракційні - 10
Як голосували за Бюджет 2024
Як голосували за Бюджет 2024 / t.me/yzheleznyak/5888

Основні показники бюджету на 2024 рік

У прийнятому Бюджеті-2024 показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень до 1,768 трильйона гривень, а витрата - 3,35 трильйона гривень.

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Також затверджено наступні суми:

  • Дефіцит на 2024 рік зменшили на 22 мільярди гривень, тому він тепер становить 1,57 трильйона гривень.
  • Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%).
  • Прогноз по інфляція - 9,7% (у першому читанні було 10,8%)
  • Оборона держави - 1 трильйон 685 мільярдів.
  • Прожитковий мінімум - 2 920 гривень.
  • Мінімальна пенсія - 2 361 гривня.

Важливо зазначити, що на протидію військовій агресії РФ наступного року передбачено 41 млрд. доларів.

Що заявила голова Комітету ВР з питань бюджету

В Facebook голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що план по доходах бюджету збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита та рентної плати.

Водночас основна стаття витрат - оборона. Зокрема, 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки і оборони.

Також заплановані витрати на розвиток оборонно-промислового комплексу, які планують покрити за рахунок податків, митних платежів, дивідендів держкомпаній, приватизації та коштів від розміщення ОВДП:

  • 43 млрд грн на виробництво БПЛА
  • 43 млрд грн на виробництво боєприпасів і зброї в Україні.

"Решта витрат потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено в сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) і розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн)", - зазначила Підласа.

З цих коштів на соціальну захист будуть спрямовані майже 470 млрд грн., витрата на підтримку ветеранів збільшать удвічі, майже до 15 млрд грн, з них 1 млрд грн на протезування воїнів.

Видатки державного бюджету на медицину та освіту складуть 201 млрд. грн. і 69 млрд. грн. відповідно.

Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік
Рада прийняла Бюджет на 2024 рік / скріншот

Які зміни були в держбюджеті України

Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон Про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

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бюджетники держбюджет 2024
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