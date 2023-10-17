УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Нові критерії": понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат

Юлія Куришко
17 жовтня 2023, 16:38 оновлено 17 жовтня, 16:44
Внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць, зазначила Жолнович.
'Нові критерії': понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат
Переселенців позбавили соцвиплат / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що в Україні внаслідок перевірок внутрішньо переміщених осіб понад 140 тисяч переселенців було позбавлено соцвиплат через невідповідність критеріям.

"Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб… Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах", - зазначила в інтерв'ю Forbes Жолнович.

Міністр уточнила, що внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць.

відео дня

Вона також зазначила, що було виявлено випадок, коли людина отримувала соцвиплати майже рік, і при цьому купила автомобіль Mercedes 2023 року вартістю понад 9,5 млн гривень.

"Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 000 грн", - додала Жолнович.

Нагадаємо, що Верещук розповіла, на кого із переселенців чекає збільшення виплат. Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.

Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам. Наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
соцвиплати переселенці
Реклама

Головне за день

Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті

Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті

17:41 Україна
Ракети перекинули в Україну таємно: ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах – ЗМІ

Ракети перекинули в Україну таємно: ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах – ЗМІ

17:22 Україна
Попали по найціннішому: в ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську

Попали по найціннішому: в ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську

17:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:50

Яка посудина не призначена для напоїв – горнятко чи філіжанка: відповідь вас здивує

17:45

Чи можна давати собаці креветки: відповідь здивує власників псів

17:43

І це не Ярославський: суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про новий роман

17:41

Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті

17:22

Ці коржі ще ніхто не готував: смачний рецепт з 1 незвичайного інгредієнтаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:22

Ракети перекинули в Україну таємно: ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах – ЗМІ

17:11

Попали по найціннішому: в ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську

16:53

Потужний удар на півдні: ЗСУ проломили оборону РФ і звільнили нові території

16:42

"А ось це БК вже пішов!": з'явилося відео потужного удару по аеродрому в БердянськуВідео

Реклама
16:38

"Нові критерії": понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат

16:16

Найкращі дати для весілля у 2024 році - ідеальні дні, щоб піти під вінець

16:02

Вийде краще, ніж в кав'ярні: як правильно варити каву в турці

15:53

22-річна "розлучниця" Тарасова прокоментувала роман з Костянтином Меладзе

15:52

Росіяни починають відходити: ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом

15:50

Дурне ім'я пса ледь не зруйнувало особисте життя: дівчина поділилася сердечною драмою

15:45

До останнього подиху захищав країну: у боях під Андріївкою загинув 26-річний воїн

15:34

Приїзд Путіна до Китаю: зустріч з Сі та нові приниження ОрбанаВідео

15:31

Що буде, якщо 19 жовтня відкривати вікна і двері: важливі прикмети і заборони

15:23

"Любив я вас": Потап відреагував на смерть Сивохо

15:14

"Є результати": Зеленський скликав командувачів на засідання Ставки

Реклама
15:09

Ви весь цей час готували макарони не правильно: експерти розповіли про помилки

14:53

"Це ключове питання": експерт назвав головну умову перелому у війні в УкраїніВідео

14:48

"Це неймовірно": експерт розкрив колосальні втрати ворога під Авдіївкою

14:48

"Різкий стрибок споживання": в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

14:44

Підрозділ ЗСУ на східному напрямку отримав позашляховик від Favbet Foundation

13:52

Що буде, якщо з'їсти сире м'ясо: що відбувається з оганізмом людини

13:51

Відмова Зеленському у візиті до Ізраїлю: посол прокоментував інформацію ЗМІ

13:38

Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

13:23

Жінка виростила кабачки вдома взимку - тепер вона робить так щорокуВідео

13:17

Міс Україна Всесвіт відверто показала себе в максимальній вазі

13:13

Окупанти втратили контроль: Білецький повідомив про успіх в районі Бахмуту

13:02

Невже одружився: Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу

12:51

"Ти - ніщо": Нетвереза Волочкова "наїхала" на Джигурду через секс-скандал

12:50

Росія відкликає ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань

12:18

Одразу пішов до нас: Інна Мірошниченко показала перші хвилини зустрічі з прийомним сином

12:11

Українцям три рази перерахують пенсії: кому і коли готувати кишені під гроші

12:09

Місячний календар 18 жовтня 2023: бізнес піде в гору, але в стосунках чекайте на зраду

12:03

Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янськаФото

11:44

"У 37 - ти вогонь": колишня Остапчука показала, як виглядає її тіло без спорту

11:31

Перша поїздка диктатора за межі колишнього СРСР за рік: Путін прилетів до Китаю

Реклама
11:29

Шикарна закуска, яку варто терміново приготувати: рецепт за 5 хвилин на Новий рік 2024Відео

11:21

Масований удар по аеродромах: у Повітряних силах розкрили ціль операції

11:20

"Диявол їх заплутав": Охлобистін видав мракобісся щодо виїхали з РФ артистів

10:59

Росіяни посилено штурмують район Мар’їнки: ЗСУ потужно відповідають окупантам

10:58

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня 2023: Щуру - неприємності, Тигру - гроші в борг

10:46

Гороскоп Таро на листопад 2023: Ракам - тиск, Левам - фінанси, Дівам - новий етапВідео

10:43

Великий наступ: британська розвідка оцінила шанси РФ захопити Авдіївку

10:39

Як утеплити вікна на зиму: чоловік показав геніальний трюк із бульбашковою плівкоюВідео

10:00

Сергій Сивохо помер

09:59

"ЗСУ дійшли до залізниці": військовий експерт розкрив про ситуацію під Бахмутом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти