'Нові критерії': понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат

Внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць, зазначила Жолнович.

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Переселенців позбавили соцвиплат / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що в Україні внаслідок перевірок внутрішньо переміщених осіб понад 140 тисяч переселенців було позбавлено соцвиплат через невідповідність критеріям.

"Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб… Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах", - зазначила в інтерв'ю Forbes Жолнович.

Міністр уточнила, що внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць.

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Вона також зазначила, що було виявлено випадок, коли людина отримувала соцвиплати майже рік, і при цьому купила автомобіль Mercedes 2023 року вартістю понад 9,5 млн гривень.

"Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 000 грн", - додала Жолнович.

Нагадаємо, що Верещук розповіла, на кого із переселенців чекає збільшення виплат. Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.

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