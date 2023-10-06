Верховна Рада внесла зміни до бюджету-2023: куди спрямують понад 300 млрд грн

Вперше в історії України видатки державного бюджету перевищать суму в 3,39 трильйонів гривень, а дефіцит становитиме понад 2 трильйони гривень.

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Рада збільшила видатки у 2023 році на оборону та соцвиплати / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Верховна Рада України ухвалила законопроект №10038, згідно з яким видатки до державного бюджету у 2023 році збільшаться ще на 322, 6 мільярда гривень. Ініціативу підтримали 313 народних обранців. Найбільше грошей піде на витрати Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства соціальної політики. Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі нардеп повідомив про те, що 6 жовтня під час засідання Ради парламентарії в другому читанні і в цілому проголосували за законопроект №10038. Ініціативу, яка передбачає збільшення видатків, підтримали 313 депутатів.

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Які відомства отримають понад 300 млрд гривень з бюджету-2023

Міноборони – 211 млрд грн;

МВС – 79 млрд грн;

Мінсоцполітики – 16,5 млрд грн;

МЗС – 1,3 млрд грн;

Мінстратпром – 4,3 млрд грн;

СБУ – 4,2 млрд грн;

ГУР – 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти – 572 млн грн;

ДСЗІ – 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 500 млн грн;

УДО – 230,5 млн грн;

Міненерго – 350 млн грн;

БЕБ – 219 млн грн.

Верховна Рада встановила два рекорди

За словами нардепа Ярослава Железняка, поправки до закону про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більшими за 3,39 трлн. грн., а дефіцит понад 2 трлн. грн", - підкреслив Железняк.

Зміни до держбюджету України

У березні Кабмін запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково направити на сектор безпеки і оборони і ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупинці російської агресії", - сказав Шмигаль.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

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