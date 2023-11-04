Яку пенсію отримають українці з маленькими і середніми зарплатами

В Україні середня пенсія становить 5230 грн. А українці, які офіційно отримують мінімальну зарплату, можуть претендувати на пенсію не більше 2093 грн.

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Люди з мінімальною зарплатою можуть претендувати на пенсію в розмірі всього лише 2093 грн / колаж УНІАН

В Україні середня пенсія на даний момент становить 5230 грн. При цьому ті українці, які офіційно отримують мінімальну зарплату, можуть претендувати на пенсію в розмірі всього 2093 грн. Про це йдеться в матеріалі "Обозрєватєль".

Із середньою зарплатою розмір пенсії складе всього 4,5 тисячі грн. Як кажуть експерти, при розрахунку пенсії середню зарплату за 3 роки множать на відношення середньої зарплати по країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць до місяця). Отриману суму множать на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Українець, який сплачує внески з середньої зарплати, на пенсії зможе отримувати виплату в розмірі близько 29% звичного доходу. В даний час це 4,5 тисячі грн. При цьому той українець, який офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію в розмірі всього 2093 грн. При цьому - для того, щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тисяч грн, офіційна зарплата повинна становити 33,3 тисячі грн. Але мова йде про офіційний дохід, з якого платять внески.

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Середня пенсія українців, які вийшли на пенсію за віком, становить 5230 грн. Пенсія українців, які отримали пенсію з вислуги років, в середньому становить 9635 грн. До речі, всього в Україні пенсії отримують 10,539 млн осіб. За рік (з жовтня по жовтень) кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тисяч осіб. До повномасштабної війни такого значного скорочення кількості пенсіонерів в Україні не було. При цьому частина пенсіонерів продовжує працювати на заслуженому відпочинку ‒ 2,7 млн осіб.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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