Доплата до 3 тисяч грн: кому з людей з низькою пенсією покладені гроші від ООН

Відомо, що деякі українці, які постраждали в результаті війни, можуть отримати гуманітарну та грошову допомогу. І це стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й пенсіонерів. Так, певні категорії громадян можуть розраховувати на збільшення пенсії, пише спеціалізоване видання "На пенсії".
Як приклад редакція наводить лист від якогось пенсіонера з Одеської області, який отримує пенсію в 2673 гривень і недавно прочитав, що всім, хто у кого розмір пенсії "не дотягує" до 3 тисяч грн, то уряд обов'язково виділить доплату з грошей ООН.
У відповідь журналісти пояснюють, що право на зазначені виплати мають право не всі такі пенсіонери Всесвітня продовольча програма ООН протягом чотирьох місяців надаватиме пенсіонерам грошову допомогу автоматично, тобто звертатися за виплатами і писати заяви не потрібно.
Тобто, якщо пенсія становить 2 200 грн, то грошова допомога становитиме 800 грн. Перша грошова допомога була здійснена 30 серпня, а триватиме вона не менше чотирьох місяців поспіль — тобто до кінця нинішнього року.
Для отримання коштів пенсіонерам не потрібно вживати ніяких дій. Виплата проводиться відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Грошова допомога надходитиме на банківські рахунки, на які приходять пенсійні виплати або через Укрпошту.
Виплати зможуть отримати пенсіонери, які:
- отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3 тисяч грн;
- не отримують іншу грошову допомогу від благодійних організацій;
- знаходяться на територіях активних або можливих бойових дій.
"У той же час, якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплат йому не буде", — кажуть журналісти.
Пенсія в Україні
Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.
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