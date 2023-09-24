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Отримати доплату в 25% до пенсії: кому пощастило і хто має право

Дмитро Відоменко
24 вересня 2023, 16:16 оновлено 24 вересня, 16:16
Пенсія для учасників бойових дій повинна становити не менше 210% прожиткового мінімуму, що в 2023 році становить 2093 грн, і включати всі надбавки.
Пенсіонерка, пенсійне
Частина пенсіонерів має право на доплату в 25% прожиткового мінімуму / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсія для учасників бойових дій повинна становити не менше 210% прожиткового мінімуму (у 2023 році становить 2093 грн) і включати всі відповідні надбавки. Про це йдеться в матеріалі "На пенсії".

Згідно з чинним законодавством, особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі всього 25% прожиткового мінімуму.

При цьому доплати можуть бути встановлені незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році - 2093 грн - розмір надбавки для осіб зі статусом учасника бойових дій становитиме 523,25 грн. Така доплата передбачена Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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До того ж, згідно постанова Кабінету Міністрів "про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" №656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року) люди зі статусом УБД повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму – 4395,30 грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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