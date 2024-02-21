Летітиме більше ракет: РФ раптово збільшила кількість Іскандерів на кордоні

Росіяни розмістили на кордоні з Україною 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер".

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РФ збільшила кількість Іскандерів на кордоні з Україною / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти б'ють ракетами по Україні, знищують ними цілі міста та вбивають мирних людей. Ворог раптово збільшив кількість пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" біля кордону з Україною. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його даними, станом на лютий біля кордону розгорнути 48 "Іскандерів".

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - сказав Скібіцький.

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РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

Раніше у ГУР Міноборони України сказали, скільки боєприпасів КНДР передала до Росії. Найактивніші постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії відбувалися в період від вересня до листопада 2023 року.

Також у ГУР розповіли, скільки ракет та яких типів Росія отримала від КНДР. За даними ГУР, Росія покриває дефіцит боєприпасів власного виробництва шляхом поставок артилерійських снарядів із Північної Кореї.

Також раніше повідомлялося, що росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР. У результаті найбільшої атаки північнокорейськими ракетами по території України під удар потрапили 3 міста.

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