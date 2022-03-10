Окупанти вбили колишнього секретаря міськради Броварів

В окупованій Новій Богданівці російські військові вбили колишнього секретаря міськради Броварів Олексія Здоровця, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.