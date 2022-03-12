"Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України

Володимир Путін може бути повалений своїми соратниками / Reuters

Російський переворот може відправити президента РФ Володимира Путіна "в могилу або на пенсію". Таке попередження диктаторській владі країни-агресора висунув ексміністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв.

Він заявив, що Володимир Путін може бути повалений в результаті кремлівського перевороту, оскільки напруженість в країні зростає, пише The Mirror.

Козирєв був провідним дипломатом Бориса Єльцина. У нього є аргументи, які дозволяють вважати, що ключові фігури в Кремлі замислили повалення російського президента.

Міністр закордонних справ РФ з 1990 по 1996 рік, вважає, що Путіна незабаром можуть змістити з "озброєним ескортом або в могилу, або на пенсію".

Це пов'язано з тим, що, російські війська загрузли в Україні, а сама країна знаходиться в ізоляції через санкції.

"Багато російські царі були вбиті. Багато хто був так чи інакше звільнений. Навіть у Радянському Союзі були способи. Говорили, що Сталіна отруїли, а Хрущова випровадили з Кремля. З Путіним я дуже очікую зростання опору і зростання невдоволення, яке так чи інакше буде вирішено", - сказав Козирєв.

Також він додав, що вважає російського диктатора "неправильним і аморальним".

читайте такожМаразматичні старички з деменцією грають останню партію: Потап звернувся до Путіна і ЛукашенкаНагадаємо, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.

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