"Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України

За його словами, ключові фігури в Кремлі планують повалення російського президента.
Російський переворот може відправити президента РФ Володимира Путіна "в могилу або на пенсію". Таке попередження диктаторській владі країни-агресора висунув ексміністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв.
Він заявив, що Володимир Путін може бути повалений в результаті кремлівського перевороту, оскільки напруженість в країні зростає, пише The Mirror.
Козирєв був провідним дипломатом Бориса Єльцина. У нього є аргументи, які дозволяють вважати, що ключові фігури в Кремлі замислили повалення російського президента.
Міністр закордонних справ РФ з 1990 по 1996 рік, вважає, що Путіна незабаром можуть змістити з "озброєним ескортом або в могилу, або на пенсію".
Це пов'язано з тим, що, російські війська загрузли в Україні, а сама країна знаходиться в ізоляції через санкції.
"Багато російські царі були вбиті. Багато хто був так чи інакше звільнений. Навіть у Радянському Союзі були способи. Говорили, що Сталіна отруїли, а Хрущова випровадили з Кремля. З Путіним я дуже очікую зростання опору і зростання невдоволення, яке так чи інакше буде вирішено", - сказав Козирєв.
Також він додав, що вважає російського диктатора "неправильним і аморальним".
читайте такожМаразматичні старички з деменцією грають останню партію: Потап звернувся до Путіна і ЛукашенкаНагадаємо, військові країни-агресора, які нині стверджують, що думали про навчання, коли незаконно перетинали кордон з Україною, знали про майбутнє вторгнення в Україну ще в січні поточного року. А безпосереднє бойове розпорядження про нанесення ударів по українських населених пунктах вони отримали ввечері напередодні вторгнення.
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