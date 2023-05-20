Як отримати гроші за невиплачену допомогу: у Кабміні розповіли, хто має право

Невиплаченими допомогами визнаються коштами, які були на рахунку для виплат допомоги станом на 1 червня 2022 року, кажуть чиновники.

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Для полегшення процесу виплати Пенсійний фонд України взяв його під контроль / колаж Главред, фото УНІАН

Громадяни України, які мають право на пільги, тепер можуть отримувати невиплачені суми допомоги. Про це йдеться в постанові Кабміну за номером 340.

Невиплаченими допомогами визнаються коштами, які були на рахунку для виплат допомоги станом на 1 червня 2022 року (за умови, що від пільговиків про виплату цих коштів звернень не надходило. В результаті облік цих коштів було припинено 20 грудня 2022 року, і згодом вони були повернуті АТ "Ощадбанк" на рахунок Мінсоцполітики.

Для полегшення процесу виплати Пенсійний фонд України взяв під контроль відповідальність за розподіл невиплачених сум серед українців. Цей процес буде здійснюватися до вересня 2023 року. Як вважають чиновники, це дасть достатньо часу –для того, щоб заявити про свої законні пільги.

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Процес в цілому виглядає нескладно. Для отримання невиплачених допомог бенефіціарам необхідно подати заяву до відділення ПФУ. Заявка може бути в будь-якому форматі і повинна включати конкретну інформацію:

Назва документа, що дає право на пільги, включаючи його серію і номер (якщо є), орган, що видав Його, і дату видачі. Для перевірки необхідно пред'явити оригінал документа або електронний сертифікат, особливо для ветеранів.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Дана вимога не поширюється на фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право на отримання виплат за серіями (якщо можливо) і номер паспорта.

Серія (якщо є) і номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження або тимчасового свідоцтва про громадянство. Ви повинні надати детальну інформацію про орган видачі та дату видачі.

Номер рахунку (за стандартом IBAN) і назва банку, в якому відкрито рахунок (ця інформація необхідна для перерахування невиплаченої суми допомоги).

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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