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Субсидії на комуналку і допомоги: у Мінфіні розповіли, хто має право і на скільки грошей

Дмитро Відоменко
19 травня 2023, 21:12 оновлено 19 травня, 21:12
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Мінфін України представив інтерактивну аналітичну панель, на яку зібрали інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги.
Субсидія
Субсидії / колаж Главред, фото УНІАН

Міністерство фінансів України представило оновлену інформацію з приводу того, скільки грошей буде витрачено в якості витрат на соціальні виплати та допомоги для українців. Про це повідомляють представники пресслужби відомства.

Загалом на соціальні потреби населення наступного року у державному бюджеті передбачено 163,1 млрд грн (це на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2022 році ‒ 150,7 млрд грн, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році).

У розрізі соціальних допомог найбільше витратять грошей на допомогу внутрішньо переміщеним особам ‒ 57,6 млрд грн. Середній розмір такої допомоги становитиме 2,5 тисячі грн.

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На субсидії на оплату послуг ЖКГ у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 грн.

На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 грн.

На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (500 тисяч осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір - 3 081,6 грн.

На допомогу 270 тисяч малозабезпечених сімей у 2023 році передбачено 15,6 млрд грн. Середній розмір - 4 814,6 грн.

Субсидії на комуналку і допомоги: у Мінфіні розповіли, хто має право і на скільки грошей

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про те, як проводитимуть індексацію пенсій в Україні у 2023 році:

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