'Твоя справа - копати'. Що відомо про скандал у Дніпрі з гендиректором Steko Положаєм і ТЦК

Слова Сергія Положая про військових і ТЦК обурили користувачів Мережі.

https://glavred.net/ukraine/tvoe-delo-kopat-chto-izvestno-o-skandale-v-dnepre-s-gendirektorom-steko-polozhaem-i-tck-10605230.html Посилання скопійоване

Сергій Положай - усі подробиці скандалу бізнесмена і ТЦК / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, соцмережі Положая

Днями в Мережі розійшлося відео з Дніпра, на якому правоохоронці зупиняють через порушення ПДР місцевого бізнесмена Сергія Положая. Але скандал викликала навіть не поведінка водія, а пост підприємця, в якому він відкрито закликав бити працівників ТЦК.

Главред встановив хронологію подій, а також дізнався все, що відомо про Положая.

"У мене здоров'я - у два тебе чи десять! Твоя справа - копати"

Користувачі Мережі звернули увагу на особистість Сергія Положая після того, як він публічно поскандалив із поліцейськими, які зупинили його, і з ходу обматюкав військового, який перебував поруч.

У розмові з військовим (мабуть, представником місцевого ТЦК) Положай ні емоцій, ні нецензурної лексики не стримував.

"У мене здоров'я, як два тебе чи десять! Ти будеш мені розповідати, як себе поводити і розмовляти?!" - сказав Положай.

Потім він нагадав, що є місцевим підприємцем, у якого в підпорядкуванні понад 2 тисячі осіб.

"Я - гендиректор, у якого 2760 осіб працює! А ти - солдат! (Іди, - неценз. Главред), копай!" - прокричав бізнесмен.

Положай обматюкав військового - дивіться відео:

За даними поліції, Положай, керуючи Bentley, проігнорував вимогу патрульних зупинитися і, прискорившись, продовжив рух. Водія довелося зупиняти. На бізнесмена склали протокол про порушення ПДР. Крім іншого, Положай відмовився проходити тест на сп'яніння. Суспільне підтвердило, що за кермом автомобіля був саме підприємець.

Скандал спричинив пост Положая в Instagram

Сергій Положай підтвердив правдивість відео у міських пабліках, після чого поскаржився на "величезну облаву в центрі Дніпра".

За його версією, скандал із працівниками ТЦК (у формі) стався, коли підприємець увечері гуляв у парку. Мовляв, воєнкоми, незважаючи на наявні в нього документи, зібралися "відправити бусиком у ТЦК".

Але тут же бізнесмен похвалився, що йому, імовірно, шляхом образ, питання вдалося вирішити. Працівників ТЦК він ще раз - і публічно - обізвав грубими словами, закликавши, при цьому, їх бити.

Після коментарів Положай свій Instagram закрив і сховав із пошуковика.

"Гладіатор", що виробляє вікна. Що відомо про Сергія Положая

Сергій Положай ще на відео з патрульними вихвалявся своїм статусом гендиректора компанії Steko.

Підприємство виробляє вікна, а також алюмінієві фасади, ролети та ворота. Салони Steko є не тільки у Дніпрі, а й в інших великих і малих містах, наприклад, Харкові, Чернігові, Сумах, Білій Церкві. Загалом Steko проіснувала на українському ринку 18 років.

У соцмережах Сергій Положай визначає себе не лише як бізнесмена, а й як маркетолога, спортсмена та мандрівника. Майже всі пости у Фейсбуці присвячені якщо не новинам компанії, то традиційним привітанням із державними або християнськими святами.

Але у Фейсбуці Положай, схоже, буває рідше - останній пост датований вереснем 2024 року. На картинці ШІ - сам бізнесмен в образі гладіатора - жартома пропонує купувати його вікна в Греції. Але оскільки всі інші сторінки підприємець позакривав, хвилю хейту підхопив його профіль у Фейсбуці. Люди не соромляться - залишають бізнесменові, який обзивав військових, найпалкіші побажання.

Зазначимо, що після посту в Instagram Положай сам ніяк не коментував подію. У компанії (вже після розголосу) назвали ролик, який і став початком скандалу, "неповним", і пригрозили, що притягнуть "винних" до відповідальності.

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