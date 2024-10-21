Залежить не від України: в Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК

Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними, однак, на фоні активних наступальних дій з боку ворога, їх необхідно збільшувати, зазначає нардеп.

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В Раді назвали головну причину масових рейдів ТЦК / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Що сказав Чернєв

Темпи мобілізації в Україні стабільні

Цифри мобілізації мають зростати на фоні наступу РФ

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Яка причина масових рейдів ТЦК

Російські окупанти здійснюють активні наступальні операції по значній частині фронту, через що темпи мобілізації в Україні повинні зростати. Про це в коментарі LIGA.net повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, коментуючи рейди працівників ТЦК та СП по всій території України.

Він наголосив, що темпи мобілізації людей в Україні залишаються стабільними, проте з серпня по жовтень російська армія значно посилила наступальні операції, що вимагає додаткових ресурсів з українського боку.

"Тобто цифри мобілізації мають зростати", – наголосив нардеп.

На запитання про рейди, які здійснюють працівники Територіальних центрів комплектування та правоохоронні органи, він пояснив, що їхня причина — активізація російських наступальних операцій.

"На зараз у мене немає точних цифр, наскільки збільшилась кількість мобілізованих завдяки таким заходам", – зазначив Чернєв, коментуючи ефективність таких рейдів.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Мобілізація в Україні - що відомо про зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Офісі Президента України зазначили, що США тиснуть на Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко.

Водночас військовий експерт Петро Черник вважає, що мобілізація з 18 років є передчасною. За його словами, мобілізаційний вік потрібно знизити до 23 років, коли чоловіки вже здобули вищу освіту.

Українська влада наразі не планує зменшувати вік призову, хоча міжнародні партнери висловлюють бажання знизити мобілізаційний вік, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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