Як переселенцям отримати допомогу в Україні: основні програми

Як отримати допомогу переселенцям / Reuters

Програма виплат переселенцям від держави передбачала грошову допомогу всім переселенцям у березні та квітні 2022 року в розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 на дитину або людину з інвалідністю.

З 1 травня згідно з Постановою КМ України № 457 "Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України" від 16 квітня 2022 р. отримувати допомогу в розмірі 2000 грн на дорослого і по 3000 грн на дитину або на людину з інвалідністю можуть деякі категорії переселенців

До цих категорій переселенців належать українці:

перемістилися з місць проведення військових (бойових) дій, з місць тимчасової окупації, оточення (блокування),

в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та які подали заявку на його відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Перелік громад у зонах бойових дій та тих, які в оточенні, переселенці з яких мають право на отримання цієї допомоги, затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховуватиметься при обчисленні сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги і не включатиметься до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Програма виплат допомоги всередині переміщеним особам, яка здійснюватиметься за кошти програм ООН. Хто може отримати 2220 грн допомоги за цією програмою

Програма затверджена Кабінетом Міністрів України 14 квітня 2022 року. За цією програмою допомогу в розмірі 2220 грн можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які в результаті змушені були евакуюватися на безпечні території.

Виплачуватимуться кошти протягом 3 місяців з моменту оформлення допомоги, максимальна сума становитиме — 6 660 грн.

2220 грн виплачується на кожного члена сім'ї на банківський рахунок переселенця. Списки внутрішньопереміщених осіб для виплат цієї категорії допомоги формуватиме Мінсоцполітики.

Важливо, що допомога за програмами ООН надається додатково до допомоги держави (2000 гривень на людину і 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю). Тобто можна отримати за місяць допомоги 2000 грн на дорослого від держави і 2220 грн від ООН.

На 2 200 грн можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, незалежно від того, чи зареєструвалися вони попередньо як ВПО, а також постраждале населення на підконтрольних Україні територіях. Для отримання цих коштів необхідно звернутися до органів соціального захисту населення.

Програма тільки активно починає діяти в Україні і допомогу можна отримати на сьогоднішній день в окремих регіонах, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях. За детальною інформацією можна звернутися за телефоном: 0-800-307-711.

Програма виплати допомоги вразливим категоріям біженців спільно з UNICEF. Хто може отримати 2 200 грн згідно з цією програмою

Допомога за цією програмою надається за підтримки організації ЮНІСЕФ "Спільно". Розмір допомоги становить 2200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять осіб.

Така допомога виплачується батькам або усиновителям на кожного члена сім'ї якщо в сім'ї:

3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

2 і більше дітей до 18 років, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на сайті ЮНІСЕФ. Уточнити питання можна зателефонувавши по гарячій лінії 0 800 600 017

Програма виплат переселенцям за участю "Червоного Хреста"

26 квітня Кабінет Міністрів затвердити нову програму виплат для вимушених переселенців за участю місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України.

Розмір допомоги за цією програмою становить 2500 грн на людину на один місяць. Термін може бути збільшений при наявності необхідного фінансування. При цьому можуть переглядатися критерії надання допомоги з урахуванням потреб

Для отримання виплат не потрібно подавати жодних заяв. Виплати будуть проводитися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб.

Допомога виплачується незалежно від отримання інших видів допомоги.

При формуванні списків для виплат переваги надаватимуться всередині переміщеним особам окупованих територій.

Розмір додаткової грошової допомоги, отриманої в рамках програми, не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, і не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Робота для переселенців

Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі "Дія".

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

Читайте також: