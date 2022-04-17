Зеленський наказав усіх переселенців забезпечити житлом

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців.

У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

"Важливо не тільки фізично відновити квартири, будинки, мости, підприємства, щоб повернути людям все, що вони втратили. Зараз історичний момент, який ми можемо раз і назавжди вирішити багато старих проблем всього середовища нашого життя. Коли ми можемо зробити якісне міське планування там, де його не було, враховувати транспортні потоки, енергозбереження, екологічність матеріалів, - зазначив президент.

Зеленський заявив, що важливо побороти чергу на житло.

Передбачено кілька етапів відновлення зруйнованої інфраструктури:

на першому етапі необхідно забезпечити житлом всіх наших тимчасових переселенців.

на другому етапі буде відновлено все, що зруйнували окупанти.

на третьому етапі важливо дати житло всім захисникам країни, які його досі не отримали.

Війна в Україні

Раніше Володимир Зеленський заявив, що пропозиція переговорів України з Росією здійснюватиметься тільки в умовах відновлення "режиму тиші". Спочатку командування окупантів має відкликати свої війська, потім дипломати обох країн сідають за стіл переговорів.

Зеленський підкреслив, що не бачить причин для нових зустрічей з агресором за інших обставин.

Також глава держави визнав, що переговори зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття військових злочинів РФ у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.

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