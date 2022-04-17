Зеленський наказав усіх переселенців забезпечити житлом

На другому етапі буде відновлено все, що зруйнували окупанти.
Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців.
У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.
"Важливо не тільки фізично відновити квартири, будинки, мости, підприємства, щоб повернути людям все, що вони втратили. Зараз історичний момент, який ми можемо раз і назавжди вирішити багато старих проблем всього середовища нашого життя. Коли ми можемо зробити якісне міське планування там, де його не було, враховувати транспортні потоки, енергозбереження, екологічність матеріалів, - зазначив президент.
Зеленський заявив, що важливо побороти чергу на житло.
Передбачено кілька етапів відновлення зруйнованої інфраструктури:
- на першому етапі необхідно забезпечити житлом всіх наших тимчасових переселенців.
- на другому етапі буде відновлено все, що зруйнували окупанти.
- на третьому етапі важливо дати житло всім захисникам країни, які його досі не отримали.
Війна в Україні
Раніше Володимир Зеленський заявив, що пропозиція переговорів України з Росією здійснюватиметься тільки в умовах відновлення "режиму тиші". Спочатку командування окупантів має відкликати свої війська, потім дипломати обох країн сідають за стіл переговорів.
Зеленський підкреслив, що не бачить причин для нових зустрічей з агресором за інших обставин.
Також глава держави визнав, що переговори зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття військових злочинів РФ у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.
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