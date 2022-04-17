Зеленський розповів, яке майбутнє чекає українців після війни

Володимир Зеленський / Офіс президента

Російські окупанти вороже вторглися на територію суверенної держави, але українські захисники дають їм гідну відсіч. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українці борються за своє майбутнє.

"Вільний народ найпрекраснішої країни! Країни, у якої є майбутнє. Це точно. Це те, що мотивує нас боротися зараз. На полі бою і цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Це те, що дозволяє планувати життя після війни. Наше українське вільне, суверенне і демократичне майбутнє. Обов'язково - мирне. Обов'язково - з розвитком", - підкреслив головнокомандувач.

Війна в Україні

Раніше Володимир Зеленський заявив, що пропозиція переговорів України з Росією здійснюватиметься тільки в умовах відновлення "режиму тиші". Спочатку командування окупантів має відкликати свої війська, потім дипломати обох країн сідають за стіл переговорів.

Зеленський підкреслив, що не бачить причин для нових зустрічей з агресором за інших обставин.

Також глава держави визнав, що переговори зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття військових злочинів РФ у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.

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