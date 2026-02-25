Рус
Терпіла зраду і народила 4-х дітей: якою була дружина Михайла Коцюбинського

Віталій Кірсанов
25 лютого 2026, 13:24
Михайло Коцюбинський і Віра Дейша познайомилися в 1894 році в Києві, а через три роки одружилися.
Коцюбинський довгі роки фактично жив між двома жінками
Життя видатних українських діячів нерідко виявляється набагато складнішим, ніж це подають шкільні підручники. Так, письменник Михайло Коцюбинський довгі роки фактично жив між двома жінками.

Його єдиною законною дружиною була Віра Дейша - громадська діячка і в минулому політв'язень Російської імперії. Вона заснувала першу школу в Чернігові і активно займалася просвітницькою роботою. Про це пише Вікіпедія.

Шлюб і сімейне життя

Коцюбинський і Дейша познайомилися в 1894 році в Києві, а через три роки одружилися. Їхнє листування тривало 17 років і за обсягом ледь не перевищувало художню спадщину письменника. Листи вважаються важливим джерелом для розуміння його внутрішнього світу.

Перші роки подружжя були гармонійними: у пари народився син, їх об'єднували спільні погляди та інтереси. Всього Віра Дейша народила чотирьох дітей. Однак з часом письменник почав шукати нових вражень поза сім'єю.

Віра Коцюбинська з чоловіком і дітьми
Віра Коцюбинська з чоловіком і дітьми / Фото: wikipedia

Любовний трикутник

Захоплення Коцюбинського - Олександра Аплаксіна. Вона була молодша за нього на 16 років. Їхні стосунки почалися з флірту на роботі і поступово переросли в тривалий зв'язок. Про це пише видання "Українки".

Цікаво, що листи до дружини Коцюбинський писав українською мовою, а до коханки - російською. При цьому за емоційністю і змістом вони нерідко були схожими.

Александра Аплаксина
Олександра Аплаксіна / Фото: ukrainky.com.ua

Цей любовний трикутник існував близько десяти років. Спочатку Віра не підозрювала про зраду. Пізніше вона отримала анонімний лист, в якому натякалося на зв'язок чоловіка, проте прямого зізнання від нього не послідувало. Остаточно правда відкрилася, коли вона прочитала лист Олександри до письменника.

Незважаючи на обіцянки припинити стосунки, Коцюбинський не розривав зв'язок з Аплаксіною. Їхній роман тривав практично до самої смерті письменника.

Історія родини Коцюбинських показує, наскільки непростим і суперечливим може бути особисте життя навіть тих, кого прийнято вважати моральними авторитетами і культурними символами епохи.

