У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: чим відрізнятиметься цей Новий рік в Україні

На новорічному атрибуті, вартістю 27 мільйонів гривень, помітили іржу.
У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.
Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Типовий Київ.
У підписі до відео зазначено, що головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати.
Тим часом, вже відомо, що "вбрання" для новорічної красуні цього року доповнять новими прикрасами. Буде побільше і сама ялинка.
Але разом з цим, традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку. Це сталося 1 листопада.
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Автор: Уляна Виноградова