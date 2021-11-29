У Києві почали встановлювати головну ялинку країни: чим відрізнятиметься цей Новий рік в Україні

Ялинка Києву буде коштувати 27 мільйонів грн / УНІАН

У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.

Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Типовий Київ.

У підписі до відео зазначено, що головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати.

Тим часом, вже відомо, що "вбрання" для новорічної красуні цього року доповнять новими прикрасами. Буде побільше і сама ялинка.

Але разом з цим, традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку. Це сталося 1 листопада.

Читайте також: