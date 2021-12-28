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Під Новий рік 2022 ціни на таксі зростуть до небес: у скільки обійдеться поїздка

28 грудня 2021, 11:27

У новорічну ніч ціни на таксі в Києві зростуть у всіх службах. При цьому на знижки розраховувати не варто. Найдешевша поїздка обійдеться в 300 гривень.

таксі
У ніч під Новий рік у Києві злетять ціни таксі / 1zoom.ru

В новорічну ніч ціни на таксі у Києві злетять на 25-50%, а найдешевша поїздка коштуватиме 300 гривень. Причина підвищення цін на таксі - підвищений попит.

Про це розповів голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк, пишуть Новина.LIVE.

Він пояснив, що ціна на таксі залежатиме від кількості клієнтів. Чим їх менше - тим дорожче. Прогнозується, що доїхати на таксі з лівого берега в центр міста коштуватиме щонайменше 600 гривень. При цьому на знижки в новорічну ніч розраховувати не варто.

"Знижки будуть на таксі, коли буде Київ напівпорожній після нового року, тому що не буде, кого возити", — сказав Антонюк.

Він додав, що практика подорожчання таксі на новорічні свята є у всьому світі. За його словами, в Європі ціни піднімаються на 50%.

Нагадаємо, 24 грудня Главред писав, що після різкого похолодання і погіршення ситуації на дорогах у Києві служби таксі істотно підвищили тарифи на перевезення пасажирів. За ціною окремі маршрути в київських таксі могли конкурувати з вартістю авіаквитків до Європи. Найбільше таксисти "ломили ціни" за поїздки з правого на лівий берег.

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новини Києва новини України таксі
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