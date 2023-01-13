"Турбіна, як 2 морських контейнери": Київ не замерзне у разі блекауту завдяки новим установкам – експерт

Нове обладнання зможуть поставити у прихованих місцях, щоб окупанти не могли вирахувати їхнє місцезнаходження.

Київ не замерзне у разі блекауту завдяки новим установкам, каже Харченко / УНІАН

У Києві працюють над тим, щоб убезпечити місто від зупинки ключової інфраструктури у разі блекауту. Над проєктом працюють уряд, міська адміністрація і донори.

Передбачається, що першочергово у разі блекауту повинні бути заживлені опалення і водоканал. Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

"Ідея полягає в забезпеченні резервного живлення, яке б базувалося на тому, що швидко запускається, швидко може підключитися і забезпечити джерело електрики для ключових станцій опалення, котелень, насосів водоканалу", – пояснює експерт.

За його словами, установка, яка зможе дати резервне живлення – це фактично турбіна, як у літаку, яка використовує газ у якості палива. Вона крутиться, до неї приєднаний генератор, і їй потрібно буквально 2-3 хвилини на запуск.

"Фізично така установка займає таке ж місце, як два морських контейнери. Їх можна поставити десь у сховищі, приховано встановлювати. І якщо таких установок у Києві буде на 120-130 мегават, то, відповідно, ключові системи опалення і усього, що з ними пов’язано, будуть заживлені. Навіть якщо усе інше не працюватиме, і ми матимемо катастрофічну ситуацію блекауту, ключова інфраструктура продовжить роботу", – зазначає Харченко.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Він додав, що такі установки згодом потрібно поставити в усіх великих містах України.

Ситуація зі світлом в Україні

Раніше Харченко заявив, що блекаутів в Києві з лютого може не бути. Він розповів, що для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекауту. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами чи дронами Київ все одно отримуватиме світло, тепло і воду.

В "Укренерго" пояснили, чи загрожує Україні тотальний блекаут. Атаки країни-агресорки РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Проте на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками, зазначає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, у четвер, 12 січня, була чи не найскладніша ситуація з електропостачанням, тому що в Україні стало суттєво холодніше. Як зазначив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, із потеплінням розраховувати на покращення ситуації зі світлом можна, але воно точно не буде різким.

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