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Кабмін схвалив важливе рішення: чи підвищуватимуть тарифи на світло

7 липня 2022, 20:03

Шмигаль звернув увагу на те, що влада "не очікує легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону".

Тарифи в Україні / РБК-Україна
Кабмін заморозив підвищення тарифів / фото РБК-Україна

У четвер, 7 липня, Кабмін схвалив важливе рішення щодо тарифів на електроенергію та газ. Так, влада вирішила не підвищувати ціни на світло, для чого затвердила постанову Про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, які зараз експортують в ЄС, повідомляє прем'єр Денис Шмигаль, пише офіційний сайт відомства.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", – зазначив він.

Шмигаль також запевнив, що Кабмін робить все для того, щоб тарифи на ЖКП залишалися стабільними.

"Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається. До кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не відбудеться. Ми це задекларували, ми це будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевненими, що спокійно пройдуть цю зиму", – підкреслив він.

Денис Шмигаль звернув увагу на те, що влада "не очікує легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону".

Як вихід із ситуації він запропонував українцям переорієнтуватися на альтернативні джерела тепла.

"Хто зараз поспішає переорієнтуватися на альтернативні джерела, хто встигає підготувати і утеплити свої будинки – це правильний рух, правильні підходи. При цьому хочу запевнити, що держава виконувала і виконуватиме свої зобов'язання", – сказав Шмигаль.

Тарифи на ЖКП в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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війна в Україні Кабмін ЖКГ-тарифи Денис Шмигаль
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