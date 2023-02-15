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"Відомі як прихильники великої Росії": люди з оточення Путіна співпрацюють з розвідкою України

15 лютого 2023, 08:12
У ГУР Міноборони заявили, що російські чиновники пішли на співпрацю в основному не через дружні почуття до України, а заради власної вигоди.

Володимир Путін, Кремль
Близьке оточення Путіна співпрацює з українською розвідкою - ГУР / УНІАН

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню Iefimerida.

За його словами, люди, які співпрацюють з українською розвідкою, відомі як прихильники "великої Росії"

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"На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які дуже близькі до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами", - сказав Черняк.

При цьому він уточнив, що небагато російських чиновників співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України.

Водночас в оточенні Путіна є досить багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

"Всі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось - щоб врятувати своє життя. Хтось - бо втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почала дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – сказав Черняк.

Представник ГУР додав, що поки ці люди не готові до переворотів в РФ, але "якщо Путін втратить владу, вони його знищать".

Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що українські військові можуть вдарити по російській території, звідки відбуваються атаки. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Спікер Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що російські війська в ході нового наступу можуть піти на реалізацію операції з висадки десанту на півночі або півдні країни. Такий крок стане для росіян самогубством - ЗСУ знищать окупантів.

Інші новини:

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