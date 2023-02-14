"Росію цікавить вся Європа": у ГУР заявили, що "хотілки" Путіна вийшли за межі України

Країна-окупантка Росія намагається перешкодити постачанням зброї Україні та вплинути на громадську думку в країнах Заходу на свою користь, зазначили в ГУР.

Росію цікавить вся Європа як "зона свого впливу" - ГУР / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директору агресора Росії Володимиру Путіну потрібна не тільки Україна, а й Європа як "зона свого впливу". Тому окупанти в разі просування на російсько-українському фронті не зупиняться і підуть далі. Москва за допомогою своєї агентури намагається вплинути на думку суспільства на Заході і перешкодити постачанням зброї Києву. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Як повідомляє пресслужба ГУР, одна з цілей держави-окупанта РФ - вплив на авторитетних людей у країнах Європи та думку суспільства. Росіяни вкладають багато грошей у пропаганду.

"Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори, такі як russia today", так і інші більш приховані способи впливу. Зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", - зазначив Черняк.

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Представник розвідки також додав, що шпигуни РФ намагаються нейтралізувати шлях постачань зброї із Заходу в Україну.

Крім цього він акцентував увагу на тому, що Путіну, крім окупації України, потрібна вся Європа. Окупанти не збираються зупинятися і хочуть перетворити її у свою "зону впливу".

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що у Путіна такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися і зараз", - підкреслив Андрій Черняк.

Наступ Росії на Україну

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що агресорка Росія не готова піти в широкомасштабний наступ до річниці повномасштабної війни 24 лютого. За даними розвідки, у окупантів немає для цього ресурсів. Ворог спробує наступати на Донбасі, щоб досягти тактичного просування.

Журналісти американського видання The New York Times раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Москва збирає десятки тисяч солдатів для того, щоб спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. Війська РФ можуть спробувати відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.

В Інституті вивчення війни зазначили, що наступ окупантів Росії на Донбасі ускладнюється через недостатній рівень підготовки армії загарбників. Більшість солдатів - мобілізовані. У якості прикладу наводиться невдалий наступ під Вугледаром, де ЗСУ розбили 155-ту бригаду морської піхоти.

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Війна Росії проти України: