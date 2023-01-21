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"Путін розуміє, що назад дороги немає": у ГУР заявили, що Росія готується до затяжної війни

21 января 2023, 17:34
Щоб зупинити війну, Україна має перемогти агресора Росію та відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року, сказав Андрій Юсов.
Путін, Україна
Поки триває війна, режим Путіна здатен триматися при владі в Росії - ГУР / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін готує своє населення до життя у стані війни з Україною. Він розуміє, що назад дороги немає. Поки йде війна, тримається режим Путіна - його оточення заробляє, відправляючи своїх громадян на забій. Україна і вільний світ мають намір якомога швидше зупинити війну перемогою Києва і поверненням всіх окупованих територій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що для правлячого в РФ режиму затяжна війна – це всі події, які тривають більше трьох днів, за які окупанти хотіли "взяти Київ, повалити законний уряд і підняти російську триколорну ганчірку".

"Росія дійсно сьогодні публічно вже дозріла для того, щоб готувати своє населення до життя в стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає і, власне, поки триває ця війна, тримається його режим і у його оточення є можливість заробляти, відправляючи на забій своїх ще громадян", - пояснив Юсов.

Також він підкреслив, що Україна і вільний світ ставлять перед собою завдання якнайшвидшим чином зупинити війну. Для цього потрібно добитися перемоги України з відновленням територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року. Потрібно притягнути до відповідальності злочинців і вирішити питання з виплатою репарацій агресором Росією. Сама російська держава має бути доведена до такого стану, щоб Москва більше не могла загрожувати всьому людству.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ.

Україна звільнятиме всі свої території, включаючи окуповані Крим і Донбас. Окупант Росія повинна зазнати остаточної поразки у війні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує, що 2023-й стане роком наступу армії України.

За його словами, цьому посприяє військова допомога Заходу, який надає наступальне озброєння – БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Російський історик Андрій зубів вважає, що війна Росії проти України може закінчитися навесні або влітку. Все залежатиме від того, як Захід постачатиме зброю Києву. На агресора Москву за підсумком очікує капітуляція.

Дивіться відео ТСН - чому Росія розміщує в Москві ППО

Загроза наступу Росії на Україну:

ГУР Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України
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