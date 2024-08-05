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Зміниться багато: військовослужбовець про перші F-16 в Україні

5 серпня 2024, 16:17
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Винищувачі F-16 серйозно посилять роботу українських льотчиків.
F-16
F-16 змінять хід війни в Україні / Коллаж: Главред, фото: flickr

Знищення російських бомбардувальників розпочнеться щойно в українському небі з’явиться перша ескадрилья F-16. Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Експерт звертає увагу, що F-16 найближчим часом не будуть наносити удари по території ворога. Річ у тім, що поки їх у нас дуже мало, щоб використовувати літаки як бомбери.

"У нас пройшла успішно інтеграція ракет Storm Shadow або французької їхньої версії SCALP EG під старі радянські бомбардувальники Су-24. Вони, на щастя, у нас ще працюють, на крилі. Тобто з чого запускати саме крилаті ракети, в нас і без F-16 є. Немає, на жаль, дозволу від західних союзників. Нічого в цьому плані не змінювалося", — сказав Дикий.

відео дня

Важливим моментом для захисту українського неба, як зазначає Дикий, є саме дальність роботи радарів F-16. Тобто те, пояснює експерт, на якій відстані вони зможуть бачити російські бомбардувальники з плануючими авіабомбами.

"Ось у цьому плані навіть поява на фронті однієї ескадрильї F-16 уже може стати дуже серйозним чинником. Річ у тім, що в комплекті до F-16 йдуть ракети "повітря-повітря". Ось є кілька модифікацій, зокрема є q модифікація AMRAAM. Ракети AMRAAM, навіть якщо їх дадуть найстарішої версії, це все-таки 105 кілометрів. Якщо це нова версія, то це 160 кілометрів", — зазначив Дикий.

Зараз радіус 40 кілометрів – це максимум для роботи української фронтової ППО. Тому російські літаки можуть безпечно запускати планувальні бомби з відстані приблизно 50-70 кілометрів за лінією фронту.

Але Дикий заспокоює, що з появою F-16 з ракетами AMRAAM кожен їхній виліт реально стане бойовим.

"Так, було б наївно думати, що перші шість F-16 візьмуть та зіб’ють 300 російських Су-24. На жаль, ми не в казці живемо. Так не буває. Але щойно зіб’ють навіть перших три, це дуже багато що змінить… Зараз вони літають на роботу, попрацювати. А тепер для них кожен виліт стане рівно 50 на 50", — сказав Дикий.

Експерт переконаний, що F-16 серйозно обмежать застосування росіянами планувальних бомб та захистять українське небо.

"Їм доведеться тоді набагато обережніше літати. Їм доведеться 10 разів думати, яка ціль варта того, щоб ризикувати літаком та екіпажем, а яка не варта, й так далі. Тобто це те, що нам реально дають F-16. У плані ж ударів по Росії вони нам поки що не дають нічого, тому що там обмеження не технічні, а політичні", — наголосив Дикий.

Зміниться багато: військовослужбовець про перші F-16 в Україні
/ Инфографика: Главред

F-16 в Україні - що відомо

Нагадаємо, що 4 серпня Україна отримала нову партію F-16. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.

Ще 10 літаків Україна має отримати до кінця 2024 року, вони будуть компонентною ППО. Решта F-16 з’являться в Україні протягом 2025 року.

Застосування винищувачів F-16 позитивно позначиться на ситуації на всіх ділянках фронту. Про те, як літаки допоможуть ЗСУ на Харківщині розповів представник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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війна в Україні F-16 Євген Дикий
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