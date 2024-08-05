Як допоможуть F-16 у битві з військами РФ на Харківщині: у ЗСУ зробили заяву

Застосування винищувачів F-16 позитивно позначиться на ситуації на всіх ділянках фронта війни з окупантами Росії і, особливо, на найскладніших напрямках. Зокрема і в Харківській області. Про це заявив представник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Сили оборони отримають більш серйозну підтримку в повітрі, а застосування літаків загалом посилить українську армію на полі бою.
"Якщо брати в цілому, то, звичайно, це дуже сильний і позитивний ефекти для всієї лінії фронту і особливо на найскладніших ділянках. Тому що будь-яке посилення наших військ, будь-яке посилення озброєнням, технікою, особливо технікою з новітніми засобами ураження - це надзвичайно позитивно. І це підвищує бойовий дух військовослужбовців, які знають, що їх поруч не тільки підтримає побратим, артилерія, а буде вже більш серйозна і більш сильна підтримка з повітря", - вважає Саранцев.
Крім того, він додав, що F-16 "звісно, зіграють свою роль" і в протистоянні окупантам у Харківській області.
"Харківщина дуже сильно потерпала від обстрілів противника, які він здійснював з території Бєлгородської області, переважно із ЗРК С-300. Цей засіб дозволяє вести вогонь як по повітряних цілях, так і по наземних... І коли було надано дозвіл на використання зброї партнерів саме за цими цілями, декілька пускових установок було знищено на Бєлгородщині і це дало змогу стабілізувати ситуацію. І зараз ворог це озброєння майже не застосовує по нашій території", - наголосив Віталій Саранцев.
Винищувачі F-16 прибули в Україну - головні новини за темою:
Перші F-16 уже в Україні, повідомило наприкінці липня американське агентство Bloomberg. Утім, на той момент ані журналісти, ані офіційний Київ не наводили жодних деталей.
Перші 10 винищувачів F-16 уже в Україні, написали журналісти The Economist. Згідно з їхніми прогнозами, до 2024 року кількість літаків на балансі Повітряних сил ЗСУ має досягти показника 20 одиниць.
У День Повітряних сил України, 4 серпня, офіційний Київ підтвердив, що F-16 уже прибули. Відбулася презентація винищувачів, у межах якої президент Володимир Зеленський розповів, які завдання виконуватимуть бойові літаки.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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