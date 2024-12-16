Путін пригрозив 'Орешником': в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети

Коротко:
- Путін анонсував серійне виробництво ракети "Орешник"
- РФ начебто підтримує потенціал своїх ядерних сил
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що серійний випуск нових ракет "Орешник" нібито розпочнеться найближчим часом. Про це він повідомив у понеділок, 16 грудня, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, цитує росЗМІ "РиаНовости".
Зауважимо, що він вже неодноразово раніше погрожував розширенням виготовлення подібного озброєння у Росії.
Диктатор РФ традиційно заявив, що серійне виробництво ракет "Орешник" здійснюється "для захисту безпеки Росії і союзників".
Путін назвав "Орешник" "новітньою потужною зброєю" Росії.
Він також стверджує, що Кремль підтримуватиме потенціал і "збалансований розвиток ядерних сил" РФ.
Путін цинічно заявив, що "Росія зберігає політику ядерного стримування, а не брязкання ядерною зброєю".
Ракета "Орешник" - останні новини за темою
Нагадаємо, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети "Орешник", якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада.
Згодом Центр протидії дезінформації прокоментував новину про те, що РФ має змогу виробляти по 25 ракет "Орєшник" в місяць. Як розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком.
Як писав Главред з посиланням на колишнього співробітника СБУ, РФ могла б застосувати ракету "Орешник" з 11 по 13 грудня у часовий проміжок з 10:00 по 14:00 у кожний з цих днів. А також у період з 16 по 21 грудня з 10:00 по 14:00 години. Він зазначав, що саме в ці години відбувається закриття повітряного простору над полігоном.
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Ордер на арешт Володимира Путіна
Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.
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