Через бої в Курську: в окупантів почалася агонія на фронті - які плюси для ЗСУ

Зараз все виглядає так, що у противника почалася конкретна агонія, і він абсолютно все, що є, починає використовувати, каже Цехоцький.

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В окупантів розпочалася агонія на фронті / колаж: Главред, фото: flickr

У Луганській області діє достатня кількість штурмових груп армії РФ, які, попри ситуацію в Курській області, намагаються максимально дестабілізувати обстановку на цьому фланзі. Загалом противник збентежений, він демотивований. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, передає FREEДОМ.

Він зауважив, що на Луганському фронті російські окупанти намагаються відвернути увагу Сил оборони та не дати їм можливості передислокації туди, де вони необхідніші.

"Наші підрозділи тримаються, роблять все, щоб супротивника вимотати. В принципі, це вдається, хоча дуже складно. Зараз все виглядає так, що у противника почалася конкретна агонія, і він абсолютно все, що є, починає використовувати, ніби живе останній день", — сказав Цехоцький. відео дня

За його словами, на Донеччині противник збентежений, навіть солдати.

"Інформація до всіх доходить. І те, що ми чуємо з перехоплень, чуємо з допиту полонених, які розповідають, що у них там усе на букву "Ж" у буквальному значенні цього слова. Морально-психологічний стан дуже низький. Все-таки ті задуми Генерального штабу Збройних сил України, які сьогодні реалізовуються, попри переважальний чисельний особовий склад, чисельність озброєння, кількість боєприпасів, ми їх переграємо в цілому по російсько-українському фронту", — наголосив офіцер ЗСУ.

Він також сказав про те, що російські окупанти майже не мають резервів.

"Наразі ми на собі це вже відчуваємо. Безпосередньо на кордоні, на ділянці фронту, де стоїть наша бригада, у складі тактичної групи "Красногорівка" практично ми виловлюємо супротивника у всіх можливих щілинах. У напрямку Новогродівки противник виявляє активність, але я думаю, що вони вже закінчуються", — підсумував Цехоцький.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступ ЗСУ в Курській області країни-агресора дав змогу Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. На цьому тлі окупанти дещо знизили інтенсивність наступів на східних напрямках.

Після того, як ЗСУ прорвали кордон у Курській області та зайняли низку населених пунктів РФ, на Покровському та Курахівському напрямках армія країни-агресора Росії наростила спроби прорвати оборону ЗСУ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що значна передислокація елементів Північного угруповання військ у Курську область передбачає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для належного реагування на вторгнення.

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