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Прилетіла товста ракета: ATACMS вдарили по полігону росіян у Луганській області

Яна Ставська
1 травня 2024, 17:55
Дослідники з відкритих даних встановили, що удар стався недалеко від села Рогове.
Прилетіла товста ракета: ATACMS вдарили по полігону росіян у Луганській області
Міноборони Росії відео поки ніяк не прокоментувало / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, скріншот

Українські військові нещодавно успішно вразили скупчення росіян у селі Рогове Луганської області. Приліт припав на тренувальний пункт, зазначають фахівці з OSINT.

Повідомляється, що удар був здійснений касетними снарядами далекобійних ATACMS. Аналітики нарахували всього три випущених по окупантах ракети.

Наразі невідомо про втрати росіян. Однак із відео випливає, що боєприпаси "накрили" велику територію, де на момент удару було багато окупантів.

відео дня

ATACMS в Україні - ЗСУ передали далекобійні ракети

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли в перший пакет нової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Прилетіла товста ракета: ATACMS вдарили по полігону росіян у Луганській області
ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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