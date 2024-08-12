Операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту - ISW

Ситуація в Курській області може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

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Як операція в Курській області вплинула на театр бойових дій - аналіз аналітиків / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот, t.me/osirskiy

Наступ ЗСУ в Курській області країни-агресора дав змогу Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. На цьому тлі окупанти дещо знизили інтенсивність наступів на східних напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що володіння Росією ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дало їй змогу визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Київ витрачати матеріальні й людські ресурси на реактивні оборонні операції.

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Однак українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили і засоби в сектор, де українські війська почали атаку.

Російські війська, однак, не проводили активних бойових дій у Курській області. Росія використовувала свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну і спроб завадити українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволив би російським військам підтримувати послідовні наступальні операції.

"Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки та перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", - ідеться у звіті.

Аналітики вважають, що українська операція в Курській області та подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування ухвалити рішення щодо того, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон із північно-східною Україною як діючий фронт, який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року.

Тепер російському військовому командуванню буде необхідно розглядати потреби в особовому складі та матеріально-технічних засобах, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

Операція в Курській області - останні новини

Сполучені Штати продовжують комунікацію з українським урядом, щоб краще зрозуміти цілі та стратегію операції в Курській області Росії. Однак Вашингтон поки що не готовий надати коментарі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

В України є можливість встановити контроль над Курською АЕС. Темпи просування збройних сил у Курській області РФ перевершують темпи контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Про це під час чату на Главреді заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Російські окупанти готуються до масованого удару ракетами та дронами у відповідь на бойові дії в Курській області. Про це повідомляє The Times. За даними видання, РФ може атакувати важливі цілі в Києві, включно з парламентом та іншими урядовими будівлями. При цьому росіяни можуть використовувати "сотні повітряних цілей" - крилаті та балістичні ракети, шахеди.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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