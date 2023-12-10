З-під Бахмута вивели Третю окрему штурмову бригаду після важких боїв

Третю окрему штурмову бригаду вивели з-під Бахмута Донецької області, де були виснажливі бої. Вони пробули на цих "жарких" позиціях майже цілий рік. Про це заявили в пресслужбі бригади, повідомляє "Українська правда".
Українських бійців вивели з-під Бахмута на початку грудня. Їх відправлять на відновленні.
"Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні", – йдеться в повідомленні.
На цьому напрямку бійці третьої штурмової бригади звільнили понад 20 кв.км територій з 250 кв. км, які Сили оборони країни змогли відбити у ворога за час контрнаступу.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Бахмутом. Зараз окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.
Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім". Російські окупанти зменшили використання бронетехніки для штурмів на Бахмутському напрямку і кидають у бій піхоту.
Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ під Бахмутом. Відомо, що російські окупанти під Бахмутом хочуть скувати українських військових, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок.
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