Шантаж Орбана спрацював: Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро

Дипломати з ЄС намагаються виправдатися і кажуть, що це нібито не пов'язано з шантажем Орбана і війни в Україні.

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Єврокомісія може розморозити фінансування Угорщини на суму 10 мільярдів євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Європейська комісія може розморозити 10 мільярдів євро для Угорщини. Така інформація з'явилася на тлі постійного шантажу з боку прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian.

Розморозити фінансування планують наступного тижня. Водночас дипломати з ЄС виправдовуються і намагаються довести, що шантаж Орбана не має відношення до цього рішення.

"Вибрано невдалий час, тому що це схоже на торгівлю кіньми, але це не так", - сказав один дипломат. відео дня

Угорщина нібито виконала необхідні судові реформи, необхідні для розблокування частини призупинених коштів. Однак варто відзначити, що інша частина фінансування буде замороженою, бо Угорщина не дотримувалася інші критерії верховенства закону.

"Вперше Угорщина дійсно відповіла на наші запити і зробила все, щоб забезпечити незалежність судової влади, тому гроші будуть виділені", - говорить джерело.

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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